شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عدلى يتوج ببطولة أفريقيا للشطرنج ويؤكد تأهله لبطولة العالم بروسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توج البطل المصرى أحمد عدلى ببطولة أفريقيا الفردية للشطرنج 2019 والمقامة حالياً فى تونس فى الفترة بين 8 إلى 18 يوليو الجارى.

وحصد أحمد عدلى برصيد 8 نقاط من تسع مباريات وأداء 2814، وبذلك أكد أحمد عدلى تأهله لتمثيل قارة أفريقيا فى بطولة كأس العالم فى روسيا - سبتمبر 2019، حيث كان عدلى قد تأهل بالفعل بعد التتويج ببطولة المنطقة الأفريقية التى أقيمت فى مومباسا بكينيا.

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وتعد البطولة الأفريقية وسيلة للمشاركة فى كأس العالم للشطرنج الفردى، والمقرر إقامتها فى روسيا خلال سبتمبر المقبل.

ويضم منتخب مصر الأول للرجال الدكتور باسم سمير أمين "المصنف الأول فى أفريقيا، وأول لاعب أفريقى وعربى يتجاوز فى تصنيفه الدولى 2700 نقطة"، وأحمد عدلى بطل العالم للشطرنج السابق، وأدهم فوزى وعبدالرحمن هشام.

ويضم منتخب مصر للسيدات كلا من شروق ناجى وفا، شاهندة ناجى وفا، آية معتز وإيمان الأنصارى، تحت إشراف المدير الفنى الكابتن عصام الجندى.