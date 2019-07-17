شكرا لقرائتكم خبر عن جمال عبد الحميد لـ"تايم سبورت": المنتخب الوطنى خذل الشعب المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى جمال عبد الحميد نجم الأهلى والزمالك ومنتخب مصر الأسبق أن المنتخب الوطنى خذل الشعب المصرى وتسبب فى دوامة أحزان كبيرة بعد الخروج من منافسات كأس الأمم الأفريقية 2019. وقال جمال عبد الحميد فى مداخلة هاتفية لقناة "تايم سبورت": "منتخب مصر خذل الشعب المصرى وأحزننا كثيراً بعد أن ودع البطولة المقامة على أرضه وبين جماهيره". وأضاف نجم منتخب مصر الأسبق "مصر نظمت بطولة رائعة والجماهير المصرية أثبتت حضورها فى المدرجات فى مشهد رائع يؤكد اقتراب ظهورها فى المباريات المحلية". Advertisements وعن المدرب المنتظر للفراعنة علق جمال عبد الحميد "أؤيد المدرب الوطنى فهو الأنسب بلاشك والإدرى بطبيعة اللاعب المصرى، كما أن أفضل نتائج الفراعنة كانت تحت القيادة الوطنية، وهذه المرحلة تحتاج لعودة حسن شحاته لقيادة المنتخب". منتخب مصر ودع بطولة أمم أفريقيا 2019 من دور الـ16 بعد الخسارة القاتلة أمام منتخب جنوب إفريقيا بهدف مقابل لا شىء. كان هانى أبو ريدة قد أعلن استقالته من رئاسة الاتحاد المصرى لكرة القدم، وإقالة الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول بقيادة المكسيكى خافيير أجيرى والجهاز المعاون بالكامل. وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية فى نسختها الـ32، حتى الجمعة المقبلة، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة منذ انطلاق البطولة الأولى فى السودان عام 1957، وهى المرة الخامسة التى تحتضن فيها مصر المسابقة القارية بعد استضافتها أعوام 1959 و1974 و1986 و2006.

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