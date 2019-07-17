رياضة | الزمالك يشعل حربا مع الأهلي على نجم بيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يشعل حربا مع الأهلي على نجم بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كثف نادي الزمالك من المفاوضات مع محمد مجدي أفشة لاعب فريق بيراميدز للحصول على خدماته بداية من الموسم المقبل قبل النادي الأهلي.

ويرغب أفشة في الرحيل عن بيراميدز لرفضه الجلوس المستمر على دكة البدلاء ورغبته في الرحيل عن الفريق للاعتماد بشكل أساسي على عبدالله السعيد بدلًا منه في الخط الهجومي.

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وعرض مسئولو الزمالك على أفشة الحصول على 10 ملايين جنيه في الموسم الواحد لإقناعه بالتوقيع للفريق وصرف النظر عن الانضمام إلى صفوف النادي الأهلي.