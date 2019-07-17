رياضة | بكاء هاني رمزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بكاء هاني رمزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف هاني رمزي مدرب منتخب مصر السابق عن بكائه بعد الهزيمة أمام جنوب إفريقيا بهدف نظيف والخروج من دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.

وأوضح هاني رمزي أنه انفجر في البكاء بعد المباراة وقال للاعبين إن كل شيء كان مهيئًا للفوز بأمم إفريقيا 2019 في مصر.

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وأضاف هاني رمزي في تصريحات صحفية أمس: قلت للاعبين ماذا تريدون، كل شيء كان مهيئًا لكم، أفضل معيشة وأفضل طعام وملاعب وتدريبات، الجماهير حزينة في الخارج وأنتم لا تشعرون".

وتابع هاني رمزي: "تمنيت أن نمتلك لاعبين بروح وقتال طارق حامد ومحمد الشناوي وأحمد حجازي ومحمود علاء فمن غير الطبيعي أن يكون هناك فريق به أربعة لاعبين فقط جيدين والبقية سيئين".