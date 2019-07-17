رياضة | الكاف يعلن.. نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية من مباراة واحدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكاف يعلن.. نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية من مباراة واحدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، أحمد أحمد، أن نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا ونهائي بطولة كأس الكونفيدرالية سيكونان من مباراة واحدة، بدلاً من خوض مباراتي ذهاب وإياب.

وكتب رئيس "كاف" عبر حسابه على تويتر اليوم الأربعاء إن المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي خلال اجتماعه اليوم اتخذ قراراً بأن يكون نهائي دوري الأبطال ونهائي الكونفيدرالية من مباراة واحدة.

وكانت مباريات نهائي دوري أبطال إفريقيا ونهائي الكونفيدرالية تدار من مباراتين ذهاباً وإياباً على ملعب طرفي نهائي البطولة.