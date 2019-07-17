رياضة | بلدية المحلة يواصل تدعيماته بالتعاقد مع صانع ألعاب فاركو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بلدية المحلة يواصل تدعيماته بالتعاقد مع صانع ألعاب فاركو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل بلدية المحلة تدعيماته القوية للفريق الأول لكرة القدم من أجل المنافسة على الصعود للدوري الممتاز، ونجح مجلس إدارة النادي في التعاقد مع أحمد وفاء حمد صانع العاب فاركو لمدة ثلاث سنوات.

وكان اللاعب قد عقد جلسة مع المحاسب مصطفى الشامي أمين الصندوق و المشرف العام على الكرو أمس إنتهت بتوقيع اللاعب على عقود انضمامه لبلدية المحلة.

وحصل اللاعب اليوم على الإستغناء الخاص به من ناديه السابق فاركو وأصبح اللاعب جاهز للمشاركة في التدريبات بدايه من يوم السبت القادم.

الجدير بالذكر أن اللاعب لعب لاندية غزل دمياط المريخ البورسعيدي وفاركو قبل أن ينتقل للبلدية هذا الموسم، وتعتبرصفقة "وفاء" هي رابع صفقات البلدية هذا الموسم بعد التعاقد مع وائل على مهاجم ج شبين، ومحمد جمال ظهير أيسر الجزيرة، وعبد الحميد فؤاد صانع العاب مالية كفر الزيات.