رياضة | عاجل.. كريم بامبو يوقع للزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. كريم بامبو يوقع للزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصل مسئولو نادي الزمالك على توقيع كريم بامبو لاعب فريق الإسماعيلي للحصول على خدماته بداية من الموسم المقبل بعد انتهاء تعاقده مع الدراويش بشكل رسمي.

ويحق لبامبو التوقيع لأي ناد في الوقت الحالي بعد انتهاء تعاقده مع الإسماعيلي بشكل رسمي.

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ويسعى مسئولو الزمالك لحل أزمة توقيع كريم بامبو إلى صفوف نادي سموحة وتنازل الفريق الساحلي بشكل ودي عن بامبو لصالح القلعة البيضاء.