رياضة | عاجل.. كريم بامبو يوقع للزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. كريم بامبو يوقع للزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
حصل مسئولو نادي الزمالك على توقيع كريم بامبو لاعب فريق الإسماعيلي للحصول على خدماته بداية من الموسم المقبل بعد انتهاء تعاقده مع الدراويش بشكل رسمي.
ويحق لبامبو التوقيع لأي ناد في الوقت الحالي بعد انتهاء تعاقده مع الإسماعيلي بشكل رسمي.
ويسعى مسئولو الزمالك لحل أزمة توقيع كريم بامبو إلى صفوف نادي سموحة وتنازل الفريق الساحلي بشكل ودي عن بامبو لصالح القلعة البيضاء.
كما ينتظر مسئولو الزمالك التعرف على الموقف النهائي لخالد جلال المدير الفني للفريق بشأن اللاعب وهو ما سيتحدد في ضوء الصفقات الجديدة بسبب وضع المدرب أولوية في الخط الهجومي عن بامبو.
وكان بامبو قد قدم مستوى مميزًا مع الإسماعيلي في الموسم الجاري وسبق ودخل الأهلي في خط المفاوضات معه لكن الصفقة لم تكتمل في النهاية.