رياضة | غزل المحلة يتعاقد مع ظهير سيراميكا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غزل المحلة يتعاقد مع ظهير سيراميكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
نجح مجلس إدارة فريق غزل المحلة في دعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، استعداداً للموسم الجديد من دوري الممتاز "ب" بالحصول على توقيع الظهير الأيمن لفريق سيراميكا اللاعب محمد ممدوح "كيمو".
وقام اللاعب بالتوقيع اليوم للفريق المحلاوي في حضور مسؤولو المحلة، لمدة ثلاث سنوات، بعدما حصل مجلس إدارة سيراميكا على 150 ألف جنية، مقابل الموافقة على رحيل اللاعب.
وكان كيمو قد إنتقل لجمهورية شبين على سبيل الإعارة من سيراميكا، مطلع الموسم الماضي، ونجح في تقديم موسم متميز جعلة محط أنظار أكثر من فريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.
ويعد اللاعب من مواليد 1990 وخلال مسيرتة الكروية إنضم من قبل لأندية سكر الحوامدية، والإسماعيلي، والشرقية للدخان، والجونة والقناة، والرجاء الذي تأهل معة للدوري الممتاز، ثم إنضم لمنتخب السويس، وسيراميكا، وجمهورية شبين قبل التوقيع لغزل المحلة لثلاث مواسم مقبلة.