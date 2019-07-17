رياضة | غزل المحلة يتعاقد مع ظهير سيراميكا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غزل المحلة يتعاقد مع ظهير سيراميكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح مجلس إدارة فريق غزل المحلة في دعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، استعداداً للموسم الجديد من دوري الممتاز "ب" بالحصول على توقيع الظهير الأيمن لفريق سيراميكا اللاعب محمد ممدوح "كيمو".

وقام اللاعب بالتوقيع اليوم للفريق المحلاوي في حضور مسؤولو المحلة، لمدة ثلاث سنوات، بعدما حصل مجلس إدارة سيراميكا على 150 ألف جنية، مقابل الموافقة على رحيل اللاعب.