رياضة | تشكيل مباراة مانشستر سيتي ووست هام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل مباراة مانشستر سيتي ووست هام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الجهازان الفنيان لكل من مانشستر سيتي الإنجليزي ومواطنه وست هام يونايتد للمواجهة التي ستجمع بينهما وديًا بعد قليل في مدينة شنغهاي الصينية في إطار بطولة كأس الدوري الإنجليزي في آسيا المقامة في الصين، استعدادا للموسم الجديد.

ويسعى مانشستر سيتي للحفاظ على بطولاته بالموسم الماضي والتي حققها وهي الدوري، والدرع الخيرية السوبر، وكأس الرابطة، وكأس الاتحاد، كما يرغب في المنافسة على دوري أبطال أوروبا.

تشكيل مانشستر سيتي أمام وست هام

حراسة المرمى: برافو.

خط الدفاع: دانيلو، وأنجيلينو، ولابورت، وهاروود بيليس.

خط الوسط: رودريجو، وديفيد سيلفا، ودويل، وبيرنابي، وبوفيدو

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خط الهجوم: أوكامبو - ناميكا

تشكيل وست هام أمام مانشستر سيتي

حراسة المرمى: روبيرتو.

خط الدفاع: فيرديريكس، وديوب، وأوجبونا، وجونسون.

خط الوسط: رايس، ونوبل، وويلشير، ولانزيني، وفيليبي.

خط الهجوم: أنديرسون، وأنتونيو