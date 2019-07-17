رياضة | أموال الصين تفسد "صفقة الموسم" على الهلال والنصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أموال الصين تفسد "صفقة الموسم" على الهلال والنصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت تقارير صحفية تركية منذ قليل، بأن نادي "غوانزو الصيني" قد دخل على الخط في صفقة لاعب ونجم نادي جالطة سراي التركي، المهاجم السنغالي "مباي دياني" خلال الساعات الماضية.

وقالت صحيفة "Takvim" التركية، بأن نادي جوانزو الصيني، قد توصل إلى إتفاق مع إدارة نادي جالطة سراي التركي، وذلك بهدف التوقيع مع المهاجم السنغالي عقب عودته من المشاركة مع منتخب بلاده في كاس أمم أفريقيا 2019، والمقامة في مصر في الوقت الحالي.

وأوضحت الصحيفة، بأن تدخل جوانزو الصيني في الصفقة قد أصاب مسؤولي ناديي الهلال والنصر السعوديين، بالصدمة، خاصة لكون الثنائي كان يرغب في الحصول على خدمات اللاعب خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وكان مصدر مقرب من نادي جالطة سراي، قد ذكر لوسائل الإعلام، بأن النادي التركي لن يتنازل عن خدمات مهاجمه "مباي دياني" بأقل من 18 مليون يورو، وهو مبلغ يقدر نادي جوانزو الصيني على دفعه، خاصة في ظل القوة الشرائية المعروفة عن الدوري الصيني.