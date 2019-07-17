رياضة | أول ضحايا "عواد" في الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول ضحايا "عواد" في الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق مسئولو نادي الزمالك بشكل رسمي على إعارة عماد السيد حارس مرمى الفريق إلى صفوف الاتحاد السكندري بداية من الموسم المقبل لمدة عام واحد.

وجاء قرار إدارة الزمالك بعد الحصول على توقيع الثنائي محمد عواد حارس مرمى الإسماعيلي إلى جانب محمد صبحي حارس مرمى فريق بتروجت الصاعد.