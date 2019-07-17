رياضة | الزمالك في ورطة "الحداد" مقابل "أحداد"

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تلقى المغربي إسماعيل الحداد لاعب فريق الوداد المغربي بعض العروض الخليجية في الأيام الماضية من أندية سعودية وإماراتية وهو ما يهدد انضمامه إلى صفوف الزمالك.

وكان الزمالك قد توصل لاتفاق مع الوداد المغربي على انضمام إسماعيل الحداد نظير انتقال حميد أحداد لاعب الزمالك إلى صفوف الفريق المغربي.