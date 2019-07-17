رياضة | القادسية يغلق الباب أمام عروض الاتحاد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القادسية يغلق الباب أمام عروض الاتحاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تسعى إدارة نادي اتحاد جدة إلى التعاقد مع نايف هزازي لاعب وسط القادسية.

ويُحاول الاتحاد ضم هزازي منذ عدة أسابيع وقد تقدم بعرضين لشراء اللاعب لكن القادسية رفضهما مؤكدًا عزمه التمسك باللاعب صاحب الـ25 عامًا.

وكشفت صحيفة "الرياضية" السعودية أن الاتحاد تقدم أخيرًا بعرض لضم اللاعب لموسم واحد على سبيل الإعارة ومازال ينتظر رد الفريق الهابط لدوري الدرجة الأولى السعودي على هذا العرض.

وكان الاتحاد قد حسم صفقة كبرى ضم بموجبها مهاجم القادسية هارون كمارا لصفوف العميد؛ مقابل 22 مليون ريال سعودي و3 ملايين للاعب.