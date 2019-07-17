رياضة | الأهلي يعود لحارس بيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يعود لحارس بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل أحمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز سبورت ضمن اهتمامات النادي الأهلي للحصول على خدماته خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتلقى حارس الزمالك السابق اتصالات شفوية من جانب بعض المسؤولين في القلعة الحمراء لاستطلاع رأيه حول ارتداء قميص الأهلي بالموسم الجديد.

ورحب الشناوي بمفاوضات الأهلي وأكد على رغبته باللعب للفريق خلال الموسم المقبل، شرط إرسال فاكس رسمي لإدارة فريقه من أجل التوقيع معه.

ومن المنتظر أن تعقد لجنة التخطيط بالنادي جلسة مع الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للبت في أمر اللاعب سواء بالدخول في مفاوضات رسمية للحصول على خدماته أو تأجيل انضمامه لوقت لاحق.