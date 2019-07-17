رياضة | ثنائي الأهلي يقتربان من الانضمام لطنطا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ثنائي الأهلي يقتربان من الانضمام لطنطا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب هشام شعبان ومصطفى عزت ثنائي فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الرحيل عن صفوف الفريق إلى طنطا، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان مسؤولي نادي طنطا برئاسة فايز عريبي، أرسلوا فاكسا رسميا إلى إدارة الأهلي، لطلب الحصول على خدمات الثنائي لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وكان نادي طنطا، نجح في العودة إلى منافسات الدوري المصري الممتاز بقيادة أيمن المزين، عقب تصدره مجموعة بحري بالقسم الثاني.

ومن المنتظر أن يعقد مسؤولي الطرفين، جلسة خلال الساعات المقبلة لحسم الصفقة بصفة رسمية، خاصة أن الاتحاد المصري، قرر إلغاء مسابقة 97 بداية من العام الجديد.