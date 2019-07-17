رياضة | قبل ساعات من نهائي الكان 2019.. منتخب الجزائر يتلقى أخبار سارة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل ساعات من نهائي الكان 2019.. منتخب الجزائر يتلقى أخبار سارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقع اختيار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم على الحكم الجنوب أفريقي "فيكتور جوميز" ليكون هو حكم مباراة النهائي بين الجزائر والسنغال في بطولة كأس أمم أفريقيا 2019 والمقامة في مصر.

ويعد إختيار الحكم الجنوب أفريقي "فيكتور جوميز" هو فأل حسن بالنسبة للمنتخب الجزائري، حيث أعتادت الفرق العربية على تحقيق الفوز في وجود هذا الحكم، خاصة خلال النسخة الحالية من بطولة كأس أمم أفريقيا.

ويذكر بأن "جوميز" قد أدار مباراة مصر والكونغو في دور المجموعات، وعندها فاز منتخب مصر على حساب المنتخب الكونغولي بهدفين مقابل لاشيء، وبعدها أدار مباراة تونس مع غانا في دور ثمن النهائي، وفاز منتخب تونس بركلات الترجيح.

الجدير بالذكر، بأن منتخب الجزائر كان قد نجح في تحقيق الإنجاز والوصول إلى نهائي كأس أمم أفريقيا 2019، بعد غياب 29 عام عن المباريات النهائية، في حين وصلت السنغال للنهائي الثاني في تاريخها، وذلك بعد 17 عام من النهائي الأول لها أمام الكاميرون في كأس أمم أفريقيا 2002.