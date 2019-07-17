رياضة | رسميا..أسوان يحصل على توقيع مدافع الأوليمبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا..أسوان يحصل على توقيع مدافع الأوليمبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح مجلس إدارة نادي أسوان، في الحصول على خدمات إسلام رمضان ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأوليمبي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووقع اللاعب على عقود انتقاله لمدة موسمين في وجود مجدي عبدالعاطي المدير الفني، والذي طالب بالتعاقد معه للاستفادة من خبراته بالدوري العام.

وكان أسوان، نجح في العودة إلى منافسات الدوري الممتاز عقب احتلاله صدارة مجموعة الصعيد بالقسم الثاني برصيد 58 نقطة.