رياضة | نجم الجزائر على أعتاب إنجاز تاريخي في نهائي أمم إفريقيا 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم الجزائر على أعتاب إنجاز تاريخي في نهائي أمم إفريقيا 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبح المهاجم الجزائري يوسف بلايلي نجم الترجي التونسي على أعتاب إنجاز تاريخي، خلال نهائي بطولة أمم إفريقيا 2019 والذي سيجمع منتخبي الجزائر والسنغال مساء الجمعة القادم، على أرضية استاد القاهرة الدولي.

وذكرت صحيفة "النهار" الجزائرية أن يوسف بلايلي مهاجم المنتخب الجزائري سيكون أول لاعب في تاريخ كرة القدم يخوض 3 نهائيات قارية متتالية في أقل من 8 أشهر.

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وخاض يوسف بلايلي نهائي دوري أبطال إفريقيا مع فريق الترجي شهر نوفمبر من عام 2018 أمام الأهلي وتوج فريقه باللقب القاري، ثم خاض نهائي آخر مع الفريق التونسي في دوري الأبطال خلال شهر مايو الماضي أمام الوداد المغربي.

ويستعد "بلايلي" لخوض النهائي القاري الثالث على التوالي ولكن مع منتخب الجزائر في كأس أمم إفريقيا أمام منتخب السنغال في المباراة المقرر لها التاسعة مساء الجمعة 19 يوليو على أرضية استاد القاهرة الدولي.

يذكر أن منتخب الجزائر تأهل للمباراة النهائية لبطولة أمم إفريقيا بعد تجاوز عقبة منتخب نيجيريا بالفوز عليه 2-1 في الدور نصف النهائي، بينما تخطي منتخب السنغال نظيره منتخب تونس بهدف دون مقابل.