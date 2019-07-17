رياضة | خطوة جديدة تقرب نجم ريال مدريد من ميلان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خطوة جديدة تقرب نجم ريال مدريد من ميلان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب النجم الكرواتي ، لوكا مودريتش ، لاعب وسط ريال مدريد ، والمتوج بجائزه أفضل لاعب في العالم ، من الرحيل عن النادي الملكي ، خلال الميركاتو الصيفي الجاري .

واكدت تقارير صحفية على أن وكيل مودريتش التقي مع مسئولو ميلان لمناقشة مدى توفر الكرواتي لمغادرة ريال مدريد ، تدعي وسائل الإعلام الإيطالية أن هذا كان أول اتصال بين كلا الطرفين .



وكان ميلان قد التقى بالفعل منذ أسابيع مع مسئولو رال مدريد للحديث عن احتمال أن ينتهي الأمر ببعض اللاعبين البيض في ميلان.