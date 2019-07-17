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الان تتابع مواعيد مباريات منتخب السعودية في تصفيات آسيا والمونديال والان مع التفاصيل
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جدول مباريات السعودية في تصفيات آسيا والمونديال
مشاهدة مباراة السعودية والإمارات بث مباشر
متابعات - الخليج 365
نشر حساب المنتخب السعودي الرسمي، على “تويتر”، مواعيد مباريات الأخضر في الدور الثاني من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.
وأجريت، اليوم الأربعاء، في العاصمة الماليزية كوالالمبور، قرعة المرحلة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا والمونديال، وأسفرت عن منتخب المملكة في المجموعة الرابعة، التي تضم: أوزبكستان، فلسطين، اليمن وسنغافورة.
ويلعب منتخب السعودية مع اليمن يوم 10 من سبتمبر المقبل، ثم يواجه سنغافورة يوم 10 من أكتوبر 2019، ومع فلسطين يوم 15 من الشهر ذاته، ثم يحل ضيفًا على أوزبكستان يوم 14 نوفمبر.
ويستضيف منتخب السعودية نظيره اليمني يوم 23 من مارس المقبل، ثم يلعب مع سنغافورة يوم 31 من الشهر ذاته، ويواجه منتخب فلسطين يوم 4 من يونيو، ثم يختتم مواجهاته بلقاء أوزبكستان يوم 9 من الشهر ذاته.
تصفيات آسيا والمونديال
ويتأهل متصدر كل مجموعة، بجانب أفضل 4 منتخبات في المركز الثاني، ليصبح العدد 12 منتخبًا، إلى نهائيات كأس آسيا 2023، والدور النهائي من تصفيات مونديال 2022.
وفي المقابل، فإن الـ24 منتخبًا التالية تنتقل للمنافسة في المرحلة التالية من تصفيات كأس آسيا على المقاعد المتبقية في بطولة كأس آسيا 2023 التي ستقام في الصين.
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