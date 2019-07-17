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الان تتابع ساريتش لجمهور الأهلي السعودي: مسرور لوجودي هنا والان مع التفاصيل
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ساريتش يوجه أول رسالة لجمهور الأهلي السعودي
ألفيس ساريتش
وكالات - الخليج 365
وجه الدولي البوسني ألفيس ساريتش، المنضم حديثا إلى صفوف فريق الأهلي، رسالته الأولى إلى جمهور ناديه.
وكان ساريتش قد انتظم في معسكر الفريق بالنمسا، مساء أمس الثلاثاء، استعدادا لانطلاق منافسات الموسم الجديد.
وأبرز الحساب الرسمي للنادي على “تويتر” تصريحات ساريتش التي قال فيها:” “مرحبا جمهور الأهلي، اسمي ساريتش، مسرور لوجودي هنا، وأتمنى النجاح لنا جميعا، شكرا جزيلا لكم ونلتقي قريبا”.
وانتقل ساريتش (28 عاما) إلى الأهلي بعقد يمتد لثلاث سنوات قادما من سوون سامسونغ الكوري الجنوبي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
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