شكرا لقرائتكم خبر عن أسرار الساحرة المستديرة.. مكتبة الإسكندرية توثق تاريخ كرة القدم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صدر عن مكتبة الإسكندرية العدد 38 من مجلة ذاكرة مصر بعنوان «الساحرة المستديرة تبوح بأسرارها»، حيث خُصص للحديث عن فصول من تاريخ كرة القدم، خاصة في مصر.

تصدر العدد مقال للدكتور مصطفى الفقي، مدير المكتبة، عن علاقته بمشاهير الرياضة، خاصة الكابتن صالح سليم، ومقال لرئيس تحرير المجلة الدكتور سامح فوزي، عن دور كرة القدم في التغيير الاجتماعي، وآخر للناقد ياسر أيوب عن كرة القدم في زمن الحرب.

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وشمل العدد مقالات عن تاريخ كرة القدم في مصر في النصف الأول من القرن العشرين، ومشاركة مصر في كأس العالم والألعاب الأوليمبية، فضلا عن توثيق لتاريخ بعض الأندية المصرية مثل الأهلي والزمالك والسكة الحديد والإسماعيلي والاتحاد السكندري.

وتضمن العدد العلاقة بين الكرة والفن خاصة في حفلات كوكب الشرق أم كلثوم لصالح أندية كرة القدم، وعلاقة السياسة بالكرة، خاصة في فترة الاحتلال البريطاني لمصر، وتأسيس إستاد كرة القدم في الإسكندرية ثم في القاهرة.

كما تناول العدد المباريات التي خاضها فريق الجامعة المصرية في كل من سوريا ولبنان مرفق به عدد من الصور التذكارية عن هذه المباريات التي تنشر لأول مرة بتصريح خاص من الجامعة الأمريكية في بيروت. ويشكل العدد تأريخًا للكرة المصرية، سواء في علاقتها بالسياسة أو الفن أو الثقافة، وهو ما يشكل فصلا مهمًا من فصول تاريخ مصر.

أسرار الساحرة المستديرة.. مكتبة الإسكندرية توثق تاريخ كرة القدم

أسرار الساحرة المستديرة.. مكتبة الإسكندرية توثق تاريخ كرة القدم