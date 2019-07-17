شكرا لقرائتكم مسئولو طلائع الجيش يغادرون المران لمواساة المدير الإدارى للفريق... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص العميد أحمد المهدى مدير الكرة بطلائع الجيش ومحمد مختار مدير شئون اللاعبين على مغادرة مران الفريق لمؤازرة يسرى عرفان المدير الادارى للنادى بعد وفاة زوج ابنته صباح اليوم الأربعاء . وأعلن الجهاز الفنى للطلائع عن موعد المعسكر الأول بالاسماعيلية فى الفترة من 21 يوليو الجارى وحتى 28 من نفس الشهر . Advertisements وتعاقد طلائع الجيش مع 6 صفقات فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية وهم إبراهيم رخا صانع ألعاب الرجاء المطروحى، وعمرو السيسى لاعب النجوم ومهند لاشين وناصر منسى ثنائى بيراميدز، وإسلام فؤاد من المقاولون العرب ووليد حسن من المصرى. واحتل طلائع الجيش المركز الثامن فى الدورى العام برصيد 41 نقطة بعدما لعب 34 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى 11 وخسر 13 مباراة وسجل لاعبوه 41 هدفا وتلقت شباكهم 39.

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