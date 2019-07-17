شكرا لقرائتكم الخليج 365 ينشر قائمة حراس الزمالك بالموسم الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينشر الخليج 365 قائمة حراس فريق الزمالك، بالموسم الكروى الجديد، بعد الاستقرار على الصفقات الجديدة المقرر إبرامها وكذلك رحيل أحد الحراس الحاليين ليتاح الفرصة لقيد اللاعبين الجدد.

وقرر مسئولو نادي الزمالك الاكتفاء بالتعاقد مع حارس واحد فقط "فوق السن" وهو محمد عواد حارس الإسماعيلي الذي أنهي مسئولي النادي الأبيض الاتفاق معه على التفاصيل الخاصة بانتقاله ويتبقى حسم الأمر بين الناديين وعاد إبراهيم عثمان رئيس قلعة الدراويش مؤخرا من ألمانيا ويتفاوض معه حاليا مسئولي القلعة البيضاء لحسم الصفقة.

كما استقر الزمالك على ضم محمد صبحي حارس بتروجت الشاب مواليد 1999 والذي يلعب في المنتخب الأولمبي، وتوصل النادي الأبيض لاتفاق مع الحارس الصاعد ويتم حاليا التفاوض مع النادي البترولي لحسم الصفقة.

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فيما وقع عماد السيد حارس الزمالك عقود انضمامه للاتحاد السكندري ليكون الحارس الوحيد الذى تقرر رحيله عن القلعة البيضاء.

وبذلك ستكون قائمة حراس مرمي الزمالك بالموسم الجديد تضم 3 أسماء فوق السن وهم محمود عبد الرحيم جنش ومحمد عواد وعمر صلاح "مواليد 1997"، بالإضافة إلى محمد صبحى ومحمود عبد المنصف "تحت السن".

وبذلك تراجع الزمالك عن فكرة التعاقد مع كلا من محمد أبو جبل حارس مرمى سموحة وأحمد عادل عبد المنعم حارس المقاصة خلال فترة الانتقالات الصيفية لتدعيم حراسة المرمى، ويأتي تدعيم القلعة البيضاء لحراسة المرمى بعد إصابة جنش الحارس الأساسى بقطع في وتر أكيلس خلال تواجده مع المنتخب الوطنى للمشاركة فى كأس أمم أفريقيا 2019.