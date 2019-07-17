شكرا لقرائتكم فيسبريم المجرى يتعاقد مع نجم اليد بالزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قدم نادى فيسبريم المجرى نجم كرة اليد بنادى الزمالك يحيى خالد المعار إلى صفوفه لمدة موسمين بدءا من الموسم القادم بعد التعاقد معه مؤخرا،بعد المستوى المتميز الذي ظهر به اللاعب خلال مشاركته مع المنتخب الوطني في بطولة العالم الأخيرة بالدنمارك.

وحضر إلى القاهرة فى شهر مارس القادم، وفد من النادي المجري يقوده رئيس النادى ومدير عام النادي، وعقدوا جلسة مع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بحضور حسين لبيب نجم الزمالك الأسبق،والذى كان له دور كبير في تقريب وجهات النظر، إلى أن تم الاتفاق على إعارة يحيى خالد لمدة موسمين بداية من الموسم الجديد.

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جاء اختيار نادي فيسبريم ليحيى خالد بناء على ترشيح من الإسباني ديفيد ديفيز المدير الفني للمنتخب الوطني المصري السابق، وتعد هذه الخطوة مهمة للاعب الواعد، لاسيما أنها تأتي قبل موسمين من استضافة مصر لبطولة العالم 2021، وبالتالي سيستفيد اللاعب والمنتخب من الناحية الفنية أيضا، حيث يشارك النادي المجري في دوري أبطال أوروبا، وستكون فرصة جيدة للاعب لاكتساب مزيد من الخبرات.