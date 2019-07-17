شكرا لقرائتكم أيمن يونس يختار مدرب منتخب مصر خلفا لأجيري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أيمن يونس نجم الزمالك السابق أن الخيار الأول لقيادة منتخب مصر فى الفترة المقبلة خلقا للمكسيكى خافيير أجيرى يعتبر حسن شحاتة.

وأضاف يونس فى تصريحات صحفية، أنه فى حالة تعثر تولى شحاته القيادة الفنية للمنتخب، يأتى من خلف حسن شحاتة حال تعثر المفاوضات معه كل من فى الترشيحات الثلاثى، حسام حسن أو إيهاب جلال أو طارق يحيى.

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وودع منتخب مصر بطولة امم أفريقيا من دور الـ 16 بعد الهزيمة امام جنوب أفريقيا، رغم تحقيق العلامة الكاملة فى دور المجموعات تحت قيادة أجيرى الذى تمت إقالته عقب وداع المنتخب لكان 2019 مباشرة.