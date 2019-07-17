شكرا لقرائتكم مدرب سلة الأهلى: موقفنا سليم فى أزمة أحمد إسماعيل مع الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أشرف توفيق المدير الفنى لفريق سلة الأهلى أن موقف القلعة الحمراء سليم فى أزمة أحمد إسماعيل لاعب الفريق الجديد ولاعب الزمالك السابق العائد من دورى الجامعات الأمريكية.

وتعاقد الأهلى مع أحمد إسماعيل قادما من دورى الجامعات، فتقدم الزمالك بشكوى لاتحاد السلة على ضم اللاعب للقلعة الحمراء، خاصة أنه كان ضمن صفوف الناشئين بالنادى و سافر للاحتراف ، وتنص اللائحة على عودته لناديه الأصلى وفقا لتأكيدات مسئولى الزمالك .

وقال أشرف توفيق، إن الأهلى يكن كل الاحترام لنادى الزمالك، و تحويل الأزمة للجنة شئون اللاعبين إجراء طبيعى ، إلا أن هناك ثقة فى نزاهة اتحاد السلة وفقا للوائح المنظمة للقيد والحفظ والرعاية.

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وأضاف المدير الفني لسلة الأهلى : "وقفنا سليم 100% " ومع احترامنا للزمالك اللاعب معنا فى الموسم الجديد".

وأشار توفيق إلى أن هناك فارق بين أزمة عمر طارق لاعب الجزيرة و الذى نشبت أزمة بسببه منذ 4 سنوات بين الجزيرة و الزمالك، لأن عودة اللاعب لناديه الاصلى يستدعى ان يكون هناك خطاب تم تسليمه الى الاتحاد ، ويسلم النادى صورة مختومة بالاستلام ، مع احتفاظ النادى بالأصل ، وهو ما لم يتوافر فى حالة أحمد إسماعيل.

يذكر أن نادى الزمالك قدم خطابا إلى اتحاد السلة يطلب فيه حفظ حقوق رعاية أحمد إسماعيل، وتم تحويل الأزمة إلى لجنة شئون اللاعبين.