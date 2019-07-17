شكرا لقرائتكم فحص طبى لتحديد إصابة رمضان صبحي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحرص الجهاز الطبى بالنادى الأهلى على خضوع رمضان صبحي لاعب الفريق لفحص طبي غداً الخميس لتحديد موقفه من المشاركة في ودية البلاستيك التي يخوضها الفريق مساء نفس اليوم.

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واشتكى رمضان من آلام بسيطة في العضلة الضامة خلال الساعات الماضية، مما دفع الجهاز لاخضاعه للفحص الطبي للاطمئنان عليه.

ومنح الجهاز الفني للأهلى اللاعبين راحة من التدريبات اليوم الأربعاء على أن يخوض الفريق مباراة ودية غدا الخميس أمام فريق البلاستيك، في إطار الاستعداد لمواجهتي المقاولون العرب والزمالك في ختام بطولة الدوري العام.