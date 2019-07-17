شكرا لقرائتكم لاسارتي يمنح لاعبى الأهلى راحة 24 ساعة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مارتن لاسارتي المدير الفنى للأهلى منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم الأربعاء عقب وصول بعثة الفريق من إسبانيا مساء أمس الثلاثاء بعد ختام معسكر الإعداد الخارجي.

يأتى قرار لاسارتى بمنح اللاعبين إجازة لمدة ٢٤ ساعة، للحصول على قسط من الراحة، بعدما شهدت الأيام الماضية تدريبات بدنية وخططية مكثفة خلال المعسكر الإسبانى.

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ويستعد الأهلى لمواجهتي المقاولون العرب والزمالك يومى 24 و28 يوليو الجارى فى ختام منافسات بطولة الدورى خلال الأيام المقبلة.

وخاض فريق الأهلى خلال المعسكر الإسباني ثلاث مباريات ودية أمام فرق سوكر سمارت الإسبانى ونيو بورت كاونتى الإنجليزى وأوكام الإسبانى،انتهت بفوز الأهلى بتسعة أهداف نظيفة،والتعادل 1-1، والفوز بسباعية نظيفة على التوالى.