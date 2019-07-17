عمر السعيد يقود هجوم الزمالك أمام الجونة...

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جدة - عمرو شويل يقود عمر السعيد هجوم الزمالك فى مباراة الجونة المقبلة، المقرر لها الأحد المقبل والمؤجلة من الأسبوع الـ 33 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

ويفاضل المدير الفنى للزمالك خالد جلال فى الوقت الحالى بين المغربى حميد أحداد وعمر السعيد، خاصة فى ظل إصابة خالد بوطيب فى الركبة خلال مشاركته مع منتخب المغرب فى بطولة أمم أفريقيا، وإن كان السعيد هو الأقرب لقيادة هجوم الأبيض أمام الجونة.

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ويستعد الزمالك لخوص المباريات المتبقية له فى الدوري أمام الجونة والإسماعيلى والأهلى، والمحدد إقامتها أيام 21 و24 و28 من شهر يوليو الجارى على الترتيب.

ولا بديل أمام الزمالك سوى الفوز فى جميع مبارياته للفوز ببطولة الدورى الممتاز هذا الموسم، بعدما احتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى المصرى برصيد 68 نقطة، فيما تصدر الأحمر جدول الترتيب برصيد 74 نقطة ويتبقى له مباراتين أمام المقاولون العرب والفارس الأبيض، لتنحصر المنافسة بينهما على لقب الدورى للموسم الحالى.