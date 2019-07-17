شكرا لقرائتكم المقاصة يختتم معسكره الأول بمباراة ودية غداً... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض فريق مصر المقاصة مباراة ودية أمام أحد فرق الدرجة الثانية غداً الخميس ضمن ختام معسكره الأول المقام حالياً على أحد الملاعب الفرعية باستاد الدفاع الجوى .

واستقر الجهاز الفني للمقاصة على أن تكون المباراة من 3أشواط وذلك لتجريب اللعب بثلاث فرق خلال المباراة من أجل اتاحة الفرصة لجميع اللاعبين للمشاركة وتقييم مستوياتهم.

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وويواصل اللاعبين التدريبات اليومية على فترتين صباحية ومسائية، وتعتمد الفترة الصباحية على تدريبات بدنية تحت إشراف مخطط الأحمال الفرنسى، فيما تعتمد الفترة المسائية على الجمل الفنية التدريب بالكرة تحت إشراف الجهاز الفنى للفريق.

ونجح مصر المقاصة فى ضم أودو موسيس مهاجم حرس الحدود وخالد أتشوا لاعب منتخب أوغندا خلال فترة الانتقالات الصيفية، كما عاد إسلام جابر لاعب الفريق الفيومى إلى المقاصة بعد انتهاء فترة إعارته إلى الداخلية.