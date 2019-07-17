شكرا لقرائتكم سيد عبد الحفيظ : الأهلى جاهز لحسم لقب الدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي،أن الفريق جاهز لمواجهتي المقاولون والزمالك في ختام بطولة الدوري، بعد أن حقق الجهاز الفني أهدافه من المعسكر الخارجي، بوصول اللاعبين إلى أفضل جاهزية على كافة المستويات، استعدادا للمرحلة المهمة المقبلة والتي تشهد حسم بطولة الدوري.

وقال عبد الحفيظ أن الجهاز الفني كان لديه أهداف محددة تتوافق مع طبيعة المرحلة المهمة، وركز خلالها على الجوانب النفسية والبدنية والخططية بشكل متوازن، بهدف حسم بطولة الدوري التي تمثل أهمية كبيرة للنادي والجماهير.

وأشار مدير الكرة بالنادى الأهلى إلى أن الفريق خاض عددا من المباريات الودية وتم تجربة العديد من الأمور الخططية.

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وأتم عبد الحفيظ:" الجهاز الفني إطمان على كافة اللاعبين وجاهزيتهم التامة للمباريات المقبلة، مشيدا بالالتزام الشديد من جانب اللاعبين وحالة التركيز من أجل تحقيق بطولة الدوري".