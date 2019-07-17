شكرا لقرائتكم المريخ البورسعيدى يضم مهاجم الإسماعيلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أنهى مسئولو المريخ البورسعيدى برئاسة أحمد جوهر التعاقد مع أحمد الجندى مهاجم الإسماعيلى والقناة الأسبق على سبيل الإعارة لمدة موسم لدعم صفوف الفريق البورسعيدى نحو المنافسة على الصعود للأضواء من جديد فى الموسم المقبل .

ويحاول مجلس إدارة المريخ التعاقد مع عدد من اللاعبين السوبر من أجل اللعب على الفوز فى كافة المباريات بالقسم الثانى الذى سيشهد قوة وندية بين جميع الفرق.

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وقرر اتحاد الكرة إقامة الدورى من 3 مجموعات كل واحدة 12 فريقا فقط ، بالإضافة لمشاركة الثلاث فرق التى هبطت من الدورى الداخلية وبتروجت ونجوم أف سى فى المجموعة الثانية التى ستشهد صراعا من نوع خاص.