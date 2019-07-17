شكرا لقرائتكم شيميلس بيكلى ينتظم فى تدريبات المقاصة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتظم الأثيوبي شيميلس بيكلي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بمصر المقاصة، فى تدريبات الفريق الفيومى، وذلك بعد انتهاء الإجازة التى كان قد حصل عليها للسفر إلى أثيوبيا.

ويخوض لاعبو مصر المقاصة التدريبات اليومية على فترتين صباحية ومسائية، وتعتمد الفترة الصباحية على تدريبات بدنية تحت إشراف مخطط الأحمال الفرنسى، فيما تعتمد الفترة المسائية على الجمل الفنية التدريب بالكرة تحت إشراف الجهاز الفنى للفريق.

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كان مصر المقاصة قد نجح فى ضم أودو موسيس مهاجم حرس الحدود وخالد أتشوا لاعب منتخب أوغندا خلال فترة الانتقالات الصيفية، كما عاد إسلام جابر لاعب الفريق الفيومى إلى المقاصة بعد انتهاء فترة إعارته إلى الداخلية.