شكرا لقرائتكم تشييع جثمان رئيس لجنة حكام الكرة الطائرة بالاتحاد الأفريقي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل شيعت جنازة حسن أحمد رئيس لجنة حكام الكرة الطائرة بالاتحاد الأفريقى عقب صلاة الظهر من مسجد السيدة نفيسة.
وحرص كل من عمرو علوانى رئيس الإتحاد الأفريقى و الممثل الشاب أحمد مالك حفيد الراحل و عدد من أسرة حكام الكرة الطائرة و أحمد عبد الدايم القائم بأعمال رئيس إتحاد الطائرة المصرى الحالى على حضور الجنازة .
ويقام العزاء يوم السبت القادم عقب صلاة المغرب فى مسجد عمر مكرم بميدان التحرير، بعدما وافته المنية مساء أمس الثلاثاء .
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