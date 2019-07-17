شكرا لقرائتكم خالد جلال يحذر لاعبى الزمالك من الانشغال بالانتقالات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل شدد خالد جلال المدير الفنى للزمالك، على لاعبى الفريق عدم الانشغال بملف الانتقالات فى الفترة الحالية، وعدم التركيز فى المباريات المتبقية لحسم لقب الدورى 2018- 2019.
وطلب جلال من اللاعبين، ضرورة التركيز من أجل تحقيق الفوز فى الثلاث مواجهات المتبقية بالدورى أمام الجونة والإسماعيلى والأهلى، كما حذرهم من التحدث مع وكلاء اللاعبين الذين قد يجلبون عرض وهمى غرضه تشتيت تركيز اللاعب فقط.
ويتبقى للزمالك 3 مباريات فى الدوري أمام الجونة والإسماعيلى والأهلى، والمحدد إقامتها أيام 21 و24 و28 من شهر يوليو الجارى على الترتيب.
ولا يملك الزمالك خيارا سوى الفوز فى جميع مبارياته للفوز ببطولة الدورى الممتاز هذا الموسم، بعدما احتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى المصرى برصيد 68 نقطة، فيما تصدر الأحمر جدول الترتيب برصيد 74 نقطة ويتبقى له مباراتين أمام المقاولون العرب والفارس الأبيض، لتنحصر المنافسة بينهما على لقب الدورى للموسم الحالى.
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