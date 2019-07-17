شكرا لقرائتكم علاء أبو القاسم يتأهل إلى دور الـ64 الرئيسي فى "الشيش"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأهل البطل الأوليمبى علاء أبو القاسم إلى دور الـ 64 الرئيسى ببطولة العالم المقامة فى المجر فى منافسات سلاح الشيش والتى تستمر إلى يوم 20 يوليو الجارى. جاء تأهل أبو القاسم إلى هذا الدور بالفوز على لاعب بورتريكو بنتيجة 15 / 5 فى دور الـ 64 التمهيدى. Advertisements وتشارك مصر فى هذه البطولة باللاعبين شيرويت جابر وسلوى جابر وسارة نونو ومحمد عامر ومدحت معتز ومهاب سامر وزياد السيسى وأحمد السيد ومحمد السيد ومحمود محسن وأحمد الصغير ويارا الشرقاوى ونهى هانى ومريم الزهيرى ونورا محمد وعلاء أبو القاسم ومحمد حمزة ومحمد حسن ومحمد عصام.

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