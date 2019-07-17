شكرا لقرائتكم محمد هاني: الدورى أهلاوي والجماهير سر قوتنا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدى محمد هاني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تفاؤله بقدرة فريقه على حسم بطولة الدوري، في ظل الاستعداد القوي من جانب الجهاز الفني واللاعبين والطموحات التي يملكها الجميع من أجل الفوز باللقب.

وأكد أن الأهلى يستعد بقوة لمواجهتي المقاولون العرب والزمالك بعد فترة إعداد مميزة خلال معسكر إسبانيا ، ونجاح الجهاز الفني في تجربة العديد من الأمور الخططية، مؤكدا أنه لا تنازل عن الفوز باللقب من أجل إسعاد الجماهير ، في ظل حالة التركيز الشديدة بين الجميع.

وأوضح أن لقب الدوري يمثل أهمية كبيرة للنادي وللجماهير التي اعتادت على الفوز بالبطولات، و مباراتا المقاولون العرب والزمالك تمثلان مرحلة مهمة بعد موسم شاق للغاية شهد العديد من العقبات والظروف الصعبة، مضيفا أن لقاء المقاولون العرب هو ما يشغل تفكير الجميع حاليا خاصة أنه فريق محترم ويضم عناصر مميزة ولديه طموح الفوز ، وهو ما يستلزم استعدادا خاصا للمباراة ، خاصة أن الأهلي يحترم جميع المنافسين، واللاعبون سيبذلون قصارى جهدهم لتحقيق الفوز في هذه المباراة وحسم اللقب مبكرا.

وأرجع هاني عودة الاهلي إلى المنافسة واحتلال صدارة جدول الترتيب، رغم تأخره في إلى نجاح الفريق، لانه بمثابة شهادة النجاح الحقيقية تتمثل في التتويج بالدوري من أجل إسعاد الجماهير وتعويضها عن خسارة دوري أبطال إفريقيا.

وتحدث اللاعب عن المنافسة بين اللاعبين، مؤكدا انها ظاهرة صحية وإيجابية للغاية في أي مجال لأنها تدفع الجميع للاجتهاد وإخراج أفضل ما لديهم ، مؤكدا انه استفاد منها على الصعيد الشخصي ،خاصة انه يتنافس مع لاعبين كبار بحجم احمد فتحي وباسم علي، وهو ما يمنح الجهاز الفني للفريق خيارات متعددة للوصول لأفضل مستوى.

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وأشار هاني إلى أنه يفضل اللعب في مركزه بالجبهة اليمنى، لكنه جاهز للمشاركة في أي مركز يخدم الفريق واعتاد على أن يكون جاهزا للتوظيف في أي مكان وفقا لرؤية الجهاز الفني، وقد اجتهد بشكل كبير خلال مشاركته في مركز قلب الدفاع ،خاصة أنه لاعب محترف ويقدر جيدا قيمة قميص النادي الذي يدافع عنه، والجهاز الفني يعرف قدرات كل لاعب ويعمل من أجل مصلحة الفريق بشكل عام.

وأضاف ان الأهلي يسعى بكل قوة من أجل الفوز بالبطولات التي يشارك بها ، خاصة بطولة دوري أبطال إفريقيا التي تأتي على رأس الأهداف المطلوب تحقيقها في الموسم الجديد، معربا عن ثقته في تحقيق هذا الهدف في ظل دعم الجماهير الكبير ومساندتها للفريق ، إلى جانب الروح والإصرار لدى جميع اللاعبين على حصد البطولة الغائبة منذ عدة سنوات.

وقال هانى ان الاحتراف إنه بالتأكيد حلم مشروع لكل لاعب يسعى لكتابة تاريخ مميز لنفسه ، لكن تركيزه الآن منصب فقط على النادي الأهلي والمساهمة في حصد البطولات وكتابة تاريخ كبير ، و في حالة تلقيه اية عروض، فسيكون الأمر في يد إدارة النادي ووفقا لمصلحة الأهلي ، خاصة أن تواجده مع الفريق الأول ووسط أبرز لاعبي الجيل الحالي في سن مبكرة يعتبر إنجازا كبيرا له ، ومسئولية يتطلع بالاجتهاد والعمل حتى يصبح على قدرها.

وأوضح أن ارتداء قميص منتخب مصر شرف كبير وطموح يسعى إليه أي لاعب، وهو يجتهد ويقاتل من أجل الانضمام له ، و كان يتمنى التواجد في بطولة كأس الأمم الإفريقية ، لكنه يحترم وجهات النظر ، وكان يتمنى تتويج مصر بلقب البطولة.

وأثنى هاني على جماهير النادي الأهلي معتبرا اياها أكبر دافع للفوز والمحرك الأساسي للاعبين، متمنيا أن تستمر في دعمها، وتعود إلى المدرجات لتمنح الفريق القوة الحقيقية التي تساعده على الفوز بالبطولات والألقاب.