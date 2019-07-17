شكرا لقرائتكم بتروجت يتمسك بالأمل الأخير للاستمرار فى الدورى العام ويهدد بالتصعيد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتمسك محمد عودة المدير الفنى لبتروجت وفريقه بالامل الأخير للاستمرار فى الدورى العام، حيث أكد تمسك النادى البترولي بشكواه المقدمة لدى مركز التسوية والتحكيم من أجل إلغاء الهبوط فى الموسم الحالى نظرا للظلم الذى تعرض له فريقه من عدم تكافؤ الفرص بين جميع الفرق وهو ما كان أحد الأسباب الرئيسية وراء هبوط بتروجت للقسم الثانى .

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وقال عودة فى تصريحات صحفية بتروجيت مستمر فى شكواه حتى لو كلفه الأمر الوصول للمحكمة الرياضية بسويسرا للدفاع عن حقه خاصة وأن الكل داخل المنظومة الرياضية يعلم أن بتروجت هبط بفعل فاعل .

وأضاف المدير الفنى لبتروجت أنه عقب رحيل مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق ، فإنه يرى ضرورة رد المظالم لنادى تعب كثيرا طوال الموسم ، إلا أن قرارات الجبلاية فى الأسبوع الأخير أضرته كثيرا وجعلته يخوض المباراة الأخيرة امام المقاولون قبل بعض المباريات المؤجلة لناديي القمة الأهلى والزمالك والتى كان ستعود عليه بالنفع حال إقامتها قبل لقاءه الأخير .