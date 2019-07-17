شكرا لقرائتكم الأهلى يواجه البلاستيك غدا استعدادا للمقاولون والزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن أن الفريق الأول سيخوض مباراة ودية غدا الخميس أمام فريق البلاستيك، في إطار الاستعداد لاستئناف بطولة الدوري.
ومن المقرر أن تقام المباراة في السادسة مساء على ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة.
ويستعد الأهلى لمواجهتي المقاولون العرب والزمالك يومي 24 و28 يوليو الجاري في ختام منافسات بطولة الدوري خلال الأيام المقبلة.
وخاض فريق الأهلى خلال المعسكر الاسباني ثلاث مباريات ودية أمام فرق سوكر سمارت الإسبانى ونيو بورت كاونتى الإنجليزى وأوكام الإسبانى، انتهت بفوز الأهلى بتسعة أهداف نظيفة، والتعادل 1-1، والفوز بسباعية نظيفة على التوالى.
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلى يواجه البلاستيك غدا استعدادا للمقاولون والزمالك... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.