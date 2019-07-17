شكرا لقرائتكم الأهلى يواجه البلاستيك غدا استعدادا للمقاولون والزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن أن الفريق الأول سيخوض مباراة ودية غدا الخميس أمام فريق البلاستيك، في إطار الاستعداد لاستئناف بطولة الدوري.

ومن المقرر أن تقام المباراة في السادسة مساء على ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة.

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ويستعد الأهلى لمواجهتي المقاولون العرب والزمالك يومي 24 و28 يوليو الجاري في ختام منافسات بطولة الدوري خلال الأيام المقبلة.

وخاض فريق الأهلى خلال المعسكر الاسباني ثلاث مباريات ودية أمام فرق سوكر سمارت الإسبانى ونيو بورت كاونتى الإنجليزى وأوكام الإسبانى، انتهت بفوز الأهلى بتسعة أهداف نظيفة، والتعادل 1-1، والفوز بسباعية نظيفة على التوالى.