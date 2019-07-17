شكرا لقرائتكم منتخب السلة يتأهب للمشاركة فى بطولة "الأفروكان"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يشارك منتخب كرة السلة رجال فى بطولة الأفروكان التى تقام بمالى فى الفترة من 19 يوليو الجارى وحتى 4 أغسطس المقبل.

وغادرت البعثة القاهرة فجر اليوم، بعد أن خاض المنتخب معسكر فى أحد الأندية بأكتوبر استعدادا للبطولة.

واختار الجهاز الفنى بقيادة عصام عبد الحميد قائمة تضم 12 لاعبا للمشاركة فى البطولة وهم كل من هيثم كمال، باسم الليثى،أحمد عادل،عمر هشام،وليد عبد الجواد، أحمد مهيب،رامى ابراهيم، أحمد عزب،عمر عزب،عمرو عبد القادر،إبراهيم خالد، مصطفى مكاوى.

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وأسفرت قرعة بطولة الأفروكان عن وقوع مصر فى المجموعة الرابعة بجانب منتخبات تونس و غينيا ، حيث يشارك فى البطولة 12 منتخبا مقسمة إلى 4 مجموعات تصم المجموعة الأولى مالى وكوت ديفوار والجزائر، وفى المجموعة الثانية نيجيريا والكونغو وكينيا، وعلى مستوى المجموعة الثالثة أنجولا، والمغرب، وتشاد.

كان منتخب الرجال تأهل إلى بطولة الأفروكان بعد تحقيق المركز الثانى بتصفيات المنطقة الخامسة الأفريقية التى أقيمت بأوغندا، وصيفا بعد كينيا، وقد أرسل الاتحاد الأفريقى خطابا لمسئولى الاتحاد المصرى يخطرونهم بأنه تقرر صعود المنتخب لبطولة الأفروكان بعد التساوى فى عدد النقاط مع كينيا برصيد 7 نقاط لكل منهما.