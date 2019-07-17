نيوكاسل يونايتد يعين ستيف بروس مدربا خلفا لبينيتيز

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أعلن نادي نيوكاسل يونايتد الانكليزي لكرة القدم الأربعاء تعيين ستيف بروس مدربا جديدا للفريق خلفا للاسباني رافايل بينيتيز الذي رحل الى داليان ييفانغ الصيني بعد إنتهاء عقده في حزيران/ يونيو الماضي.

وأفاد نيوكاسل على موقعه الالكتروني عن "تعيين ستيف بروس مدربا جديدا للفريق"، مشيرا الى أن لاعب مانشستر يونايتد السابق وقع عقدا مبدئيا لفترة ثلاثة أعوام.

وأكد النادي ان ستيف أغنيو وستيفن كليمنس سيعاونان بروس (58 عاما) في مهامه الجديدة في ملعب "سانت جيمس بارك".

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وعلق بروس الذي استقال في وقت سابق اليوم من تدريب شيفيلد ونسداي الذي كان يشرف عليه منذ شباط/ فبراير 2019 تمهيدا للانضمام الى ناديه الجديد، بالقول "أنا سعيد وفخور لتعييني مدربا لنيوكاسل"، وتابع "هو نادي طفولتي ونادي والدي، لذلك هي لحظة مهمة بالنسبة لي ولعائلتي".

وسيلتحق بروس وطاقمه التدريبي بنيوكاسل الذي يخوض جولة تحضيرية في الصين استعدادا للموسم المقبل.

واشرف بروس بعد نهاية مسيرته كلاعب مع شيفيلد يونايتد، على أندية عدة منها سندرلاند (2009- 2011) وأستون فيلا (2016- 2018).