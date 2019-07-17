شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى: حققنا أهدافنا من معسكر إسبانيا.. جاهزون للمقاولون والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى، إن الفريق جاهز لمواجهتى المقاولون والزمالك فى ختام بطولة الدورى، بعد أن حقق الجهاز الفني أهدافه من المعسكر الخارجي، بوصول اللاعبين إلى أفضل جاهزية على كافة المستويات؛ استعدادا للمرحلة المهمة المقبلة والتي تشهد حسم بطولة الدوري.

وأوضح أن الجهاز الفني كان لديه أهداف محددة تتوافق مع طبيعة المرحلة المهمة، وركز خلالها على الجوانب النفسية والبدنية والخططية بشكل متوازن، بهدف حسم بطولة الدوري التي تمثل أهمية كبيرة للنادي والجماهير.

وأشار إلى أن الفريق خاض عددا من المباريات الودية وتم تجربة العديد من الأمور الخططية، واطمأن الجهاز الفني على كل اللاعبين وجاهزيتهم التامة للمباريات المقبلة، مشيدا بالالتزام الشديد من جانب اللاعبين وحالة التركيز من أجل تحقيق بطولة الدوري.