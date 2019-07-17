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راحة 24 ساعة فى بالأهلى عقب العودة من معسكر إسبانيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مارتن لاسارتى المدير الفنى للأهلى منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم الأربعاء عقب وصول بعثة الفريق من إسبانيا مساء أمس الثلاثاء، بعد ختام معسكر الإعداد الخارجى.

وقرر لاسارتى منح اللاعبين إجازة 24 ساعة للحصول على قسط من الراحة، بعدما شهدت الأيام الماضية تدريبات بدنية وخططية مكثفة خلال المعسكر الإسبانى.

ويستعد الفريق لمواجهتى المقاولون العرب والزمالك يومى 24 و28 يوليو الجارى فى ختام منافسات بطولة الدورى خلال الأيام المقبلة.

وخاض فريق الأهلى خلال المعسكر الإسبانى ثلاث مباريات ودية أمام فرق سوكر سمارت الإسبانى ونيو بورت كاونتى الإنجليزى وأوكام الإسبانى، انتهت بفوز الأهلى بتسعة أهداف نظيفة، والتعادل (1_1)، والفوز بسباعية نظيفة على التوالى.

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