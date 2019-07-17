شكرا لقرائتكم خبر عن جون أنطوى يواجه مصيرا مجهولا بعد تعاقد الزمالك مع بن شرقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح جون أنطوى مهاجم فريق مصر المقاصة يترقب مصيراً مجهولاً بعدما أنها مسئولو الزمالك صفقة المغربى أشرف بن شرقى، ووقع اللاعب على عقود انتقاله للقلعة البيضاء لمدة ثلاث سنوات.

وبات الزمالك مضطراً للاستغناء عن أحد أجانبه قبل انطلاق الموسم الجديد، بسبب لوائح اتحاد الكرة التى تمنع الفريق من ضم أكثر من أربعة أجانب خلال الموسم، ويضم الزمالك خمس لاعبين أجانب وهم: بن شرقى، فرجانى ساسى، حمدى النقاز، حميد أحداد، خالد بوطيب.

كان هداف مصر المقاصة قد دخل فى حسابات القلعة البيضاء، وكشف مصدر مطلع بنادى المقاصة، إن إدارة النادى تتمسك بتطبيق سياسة الاستثمار فى قطاع كرة القدم، وترفض الصفقات التباديلة مع أى ناد، مشيرًا إلى إنه تم تحديد مبلغ ما بين 35 إلى 40 مليون جنيه، نظير بيع جون أنطوى للزمالك أو أى ناد آخر يرغب فى التعاقد معه.

وفى نفس الوقت يواجه مصر المقاصة نفس الأزمة فى ضرورة التخلى عن أحد أجانبه بعد ضم الأوغندى خالد أتشوا وأودو موسيس مهاجم الحرس السابق، فى حين يمتلك المقاصة جون أنطوى وبابولون فوافى وشيميلس بيكلى.