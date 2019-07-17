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المريخ يتعاقد مع مهاجم الإسماعيلى الأسبق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقد مسئولو المريخ البورسعيدى برئاسة أحمد جوهر مع أحمد الجندى مهاجم الإسماعيلى والقناة الأسبق على سبيل الإعارة لمدة موسم، فى إطار خطة الفريق البورسعيدى نحو المنافسة على الصعود للأضواء من جديد فى الموسم المقبل.

ويسعى مجلس إدارة المريخ إلى التعاقد مع عدد من اللاعبين السوبر من أجل اللعب على الفوز فى كل المباريات بالقسم الثانى، الذى سيشهد قوة وندية بين جميع الفرق، بعدما قرر اتحاد الكرة إقامة الدورى من ثلاث مجموعات كل واحدة 12 فريقا فقط، بالإضافة لمشاركة الثلاث فرق التى هبطت من الدورى الداخلية وبتروجت ونجوم إف سى فى المجموعة الثانية التى ستشهد صراعا من نوع خاص.

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