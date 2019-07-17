شكرا لقرائتكم خبر عن المريخ يتعاقد مع مهاجم الإسماعيلى الأسبق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقد مسئولو المريخ البورسعيدى برئاسة أحمد جوهر مع أحمد الجندى مهاجم الإسماعيلى والقناة الأسبق على سبيل الإعارة لمدة موسم، فى إطار خطة الفريق البورسعيدى نحو المنافسة على الصعود للأضواء من جديد فى الموسم المقبل.
ويسعى مجلس إدارة المريخ إلى التعاقد مع عدد من اللاعبين السوبر من أجل اللعب على الفوز فى كل المباريات بالقسم الثانى، الذى سيشهد قوة وندية بين جميع الفرق، بعدما قرر اتحاد الكرة إقامة الدورى من ثلاث مجموعات كل واحدة 12 فريقا فقط، بالإضافة لمشاركة الثلاث فرق التى هبطت من الدورى الداخلية وبتروجت ونجوم إف سى فى المجموعة الثانية التى ستشهد صراعا من نوع خاص.
كانت هذه تفاصيل خبر المريخ يتعاقد مع مهاجم الإسماعيلى الأسبق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.