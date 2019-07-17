شكرا لقرائتكم خبر عن عمر السعيد الأقرب لقيادة هجوم الزمالك أمام الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقترب عمر السعيد من قيادة هجوم الزمالك فى مباراة الجونة المقبلة، المقرر لها الأحد المقبل والمؤجلة من الأسبوع الـ33 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

ويفاضل خالد جلال المدير الفنى فى الوقت الحالى بين المغربى حميد أحداد وعمر السعيد، خاصة فى ظل إصابة خالد بوطيب فى الركبة خلال مشاركته مع منتخب المغرب فى بطولة أمم أفريقيا، وإن كان السعيد هو الأقرب لقيادة هجوم الأبيض أمام الجونة.

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ويستعد الزمالك لخوص المباريات المتبقية له فى الدورى أمام الجونة والإسماعيلى والأهلى، والمحدد إقامتها أيام 21 و24 و28 من شهر يوليو الجارى على الترتيب.

ويحتاج الفريق الأبيض لتحقيق الانتصارات فى جميع مبارياته للفوز ببطولة الدورى الممتاز هذا الموسم، بعدما احتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى المصرى برصيد 68 نقطة، فيما تصدر الأحمر جدول الترتيب برصيد 74 نقطة ويتبقى له مباراتين أمام المقاولون العرب والفارس الأبيض، لتنحصر المنافسة بينهما على لقب الدورى للموسم الحالى.