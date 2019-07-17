شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. الزمالك يحسم مصير شيكابالا رسميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حسم مسئولو نادى الزمالك، مصير الفهد الأسمر محمود عبد الرازق شيكابالا، صانع ألعاب الفريق الكروى، بالموسم الجديد، وإمكانية عودته للقلعة البيضاء مرة أخرى من عدمه.

وقضى شيكابالا الموسم الأخير، معارا ضمن صفوف نادى أبولون سميرنى اليونانى، لكنه لم يستكمل فترة الإعارة وعاد إلى القاهرة قبل انتهاء الإعارة.

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وتلقى شيكابالا عرضا جادا من نادى مصر المقاصة، للحصول على خدماته، وأعلن مسئولو نادي الزمالك، أن مصير اللاعب النهائى سيكون للجهاز الفنى لفريق الكرة.

وكشف مصدر مطلع داخل الزمالك لـ"سوبر كورة"، أن ملف عودة شيكابالا للفريق الكروى بالموسم الجديد تم حسمه من جانب مسئولى القلعة البيضاء واتخاذ قرار نهائى بشأنه.

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