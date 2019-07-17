شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه البلاستيك غداً بالتتش استعداداً للمقاولون والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى إن الفريق الأول سيخوض مباراة ودية غدا الخميس أمام فريق البلاستيك، فى إطار الاستعداد لاستئناف بطولة الدورى، ومن المقرر أن تقام المباراة فى السادسة مساء على ملعب مختار التتش بمقر النادى بالجزيرة.
ويستعد الفريق لمواجهتى المقاولون العرب والزمالك يومى 24 و28 يوليو الجارى فى ختام منافسات بطولة الدورى خلال الأيام المقبلة.
وخاض فريق الأهلى خلال المعسكر الإسبانى ثلاث مباريات ودية أمام فرق سوكر سمارت الإسبانى ونيو بورت كاونتى الإنجليزى وأوكام الإسبانى، انتهت بفوز الأهلى بتسعة أهداف نظيفة، والتعادل (1_1)، والفوز بسباعية نظيفة على التوالى.
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلى يواجه البلاستيك غداً بالتتش استعداداً للمقاولون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.