شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه البلاستيك غداً بالتتش استعداداً للمقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى إن الفريق الأول سيخوض مباراة ودية غدا الخميس أمام فريق البلاستيك، فى إطار الاستعداد لاستئناف بطولة الدورى، ومن المقرر أن تقام المباراة فى السادسة مساء على ملعب مختار التتش بمقر النادى بالجزيرة.

ويستعد الفريق لمواجهتى المقاولون العرب والزمالك يومى 24 و28 يوليو الجارى فى ختام منافسات بطولة الدورى خلال الأيام المقبلة.

وخاض فريق الأهلى خلال المعسكر الإسبانى ثلاث مباريات ودية أمام فرق سوكر سمارت الإسبانى ونيو بورت كاونتى الإنجليزى وأوكام الإسبانى، انتهت بفوز الأهلى بتسعة أهداف نظيفة، والتعادل (1_1)، والفوز بسباعية نظيفة على التوالى.