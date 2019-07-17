شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. فارياس يجتمع بنجوم الطلائع ويشدد: لا مكان للمقصرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد البرازيلى سيرجيو فارياس المدير الفنى الجديد لطلائع الجيش اجتماعاً مع لاعبيه فى مستهل فترة إعدادهم للموسم الجديد.

وحرص فارياس على التأكيد على لاعبيه خلال جلسته معهم درايته الشديدة بالدورى المصرى ومعرفته بكل كبيرة وصغيرة عن الفريق قبل الحضور للقاهرة، مطالباً إياهم بالتركيز فى فترة الإعداد للوصول لأعلى فورمة فنية وبدنية قبل انطلاق مباريات الموسم الجديد.

وشدد فارياس خلال حديثه مع لاعبيه أنه لن يقبل بالتقصير والتهاون، وأن المجتهدين سيكون مكانهم التشكيل الأساسى دون جدال فى ذلك.

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وكان الجهاز الفنى للطلائع قد أعلن موعد المعسكر الأول بالإسماعيلية فى الفترة من 21 يوليو الجارى حتى 28 من نفس الشهر

وتعاقد طلائع الجيش مع 6 صفقات فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية وهم إبراهيم رخا صانع ألعاب الرجاء المطروحى، وعمرو السيسى لاعب النجوم ومهند لاشين وناصر منسى ثنائى بيراميدز، وإسلام فؤاد من المقاولون العرب ووليد حسن من المصرى.

وأنهى طلائع الجيش بطولة الدورى محتلا المركز الثامن برصيد 41 نقطة بعدما لعب 34 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى 11 وخسر 13 مباراة وسجل لاعبوه 41 هدفا وتلقت شباكهم 39.















